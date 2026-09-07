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Барыс — Сибирь, результат матча 7 сентября 2026 года, счет 7:1, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Барыс» начал новый сезон КХЛ с разгромной победы над «Сибирью»
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Сегодня, 7 сентября, в Астане, Казахстан, на стадионе «Барыс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Барыс» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась со счётом 7:1 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2026, понедельник. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
7 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Логвин (Симонов, Ляпунов) – 12:47 (5x5)     2:0 Кайыржан (Данияр, Приски) – 24:27 (5x5)     3:0 Бейли (Морелли, Данияр) – 30:30 (5x5)     4:0 Симонов (Кайыржан, Логвин) – 33:42 (5x4)     5:0 Приски (Логвин, Симонов) – 36:39 (5x5)     6:0 Бейли (Пилон, Шепард) – 38:35 (5x5)     7:0 Пилон (Морелли, Бейли) – 46:33 (5x5)     7:1 Валитов (Бек, Аланов) – 53:30 (5x5)    

В составе победителей отличились Всеволод Логвин, Динмухамед Кайыржан, Джастин Бейли (дважды), Семён Симонов, Чейз Приски и Гарретт Пилон. Единственную шайбу новосибирцев на свой счёт записал