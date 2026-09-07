«Барыс» начал новый сезон КХЛ с разгромной победы над «Сибирью»

Сегодня, 7 сентября, в Астане, Казахстан, на стадионе «Барыс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Барыс» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась со счётом 7:1 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Всеволод Логвин, Динмухамед Кайыржан, Джастин Бейли (дважды), Семён Симонов, Чейз Приски и Гарретт Пилон. Единственную шайбу новосибирцев на свой счёт записал