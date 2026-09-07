Гендиректор «Торпедо» ответил на вопрос о возможном обмене Егора Соколова

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга прокомментировал информацию о возможном обмене нападающего Егора Соколова. Ранее нижегородский клуб продлил контракт с форвардом до 31 мая 2027 года.

– Действительно ли ведутся переговоры с «Ак Барсом» и минским «Динамо» об обмене Егора Соколова?

– Не буду вдаваться в конкретику, это интересный и сложный обмен. Оба клуба в нём фигурируют, — передаёт слова Забуги корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Сезон-2025/2026 стал для 26-летнего форварда дебютным в КХЛ. В его активе 70 матчей, 15 заброшенных шайб и 25 результативных передач при показателе полезности «-11». С 2017 года Егор выступал в Северной Америке.