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Гендиректор «Торпедо» ответил на вопрос о возможном обмене Егора Соколова

Гендиректор «Торпедо» ответил на вопрос о возможном обмене Егора Соколова
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Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга прокомментировал информацию о возможном обмене нападающего Егора Соколова. Ранее нижегородский клуб продлил контракт с форвардом до 31 мая 2027 года.

– Действительно ли ведутся переговоры с «Ак Барсом» и минским «Динамо» об обмене Егора Соколова?
– Не буду вдаваться в конкретику, это интересный и сложный обмен. Оба клуба в нём фигурируют, — передаёт слова Забуги корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Сезон-2025/2026 стал для 26-летнего форварда дебютным в КХЛ. В его активе 70 матчей, 15 заброшенных шайб и 25 результативных передач при показателе полезности «-11». С 2017 года Егор выступал в Северной Америке.

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