Забуга — о «Волга-Арене»: у меня первая ассоциация возникает с аренами НХЛ

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга заявил, что домашний стадион нижегородского клуба «Волга-Арена» напоминает стадионы НХЛ.

– Можете ли сравнить открытие арен в Омске и Нижнем Новгороде, в которых вы принимали участие?

– Скоро получу статус специалиста по открытию арен (улыбается). Это два хоккейных города. Событие такое по своему масштабу всегда знаковое, историческое. У каждой из арен есть свои особенности. Правильнее будет не сравнивать, а сделать всё, чтобы наша арена стала самой современной и уютной из новых арен России. Некоторые дизайнерские решения уже отличают эту арену от других. У меня первая ассоциация возникает с аренами НХЛ. Хотелось бы дальше это улучшать и наращивать, внесём жизнь и уют в эти декорации, — передаёт слова Забуги корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.