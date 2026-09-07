Забуга: все шансы, что КХЛ обратится к «Торпедо» о проведении следующего Матча звёзд

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга выразил мнение, что у нижегородцев велики шансы на то, что Континентальная хоккейная лига обратится к ним с заявкой о проведении Матча звёзд уже в следующем году.

«У нас есть все шансы, чтобы КХЛ обратилась к нам с заявкой о проведении Матча звёзд уже в следующем году», — передаёт слова Забуги корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, новый домашний стадион «Торпедо» «Волга-Арена» был введён в эксплуатацию в августе. Арена вмещает 12 тыс. зрителей.

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги — ежегодное мероприятие, проводимое КХЛ с участием сильнейших хоккеистов лиги.