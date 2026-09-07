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«Есть стартовый мандраж». Забуга — об открытии новой арены «Торпедо»

«Есть стартовый мандраж». Забуга — об открытии новой арены «Торпедо»
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Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга высказался об открытии нового домашнего стадиона нижегородского клуба «Волга-Арены».

«Офис сейчас живёт в исторически пиковой нагрузке. Те сотрудники, которые являются старожилами клуба, всю свою жизнь ждали этого события. Они относятся к этому с трепетом. У всех есть стартовый мандраж, не скрою. Но это нормально, поскольку для нас крайне важно сразу дать продукт высокого качества. Сегодня у нас первая проба. Хотим, чтобы через неделю все возможные нюансы были учтены. У нас планируется не только спортивная, но и торжественная культурная программа, которая согласовывается с правительством региона. Выступление одного из федеральных артистов, которое очень понравится людям, световое шоу. Офис готов в круглосуточном режиме поработать ещё недельку, чтобы всё получилось и это событие запомнилось всей России надолго», — передаёт слова Забуги корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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