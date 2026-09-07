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Забуга: все билеты на первые два матча «Торпедо» на новой арене продали за два часа

Забуга: все билеты на первые два матча «Торпедо» на новой арене продали за два часа
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Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга заявил, что все билеты на первые два матча регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 на новой арене нижегородского клуба были проданы за два часа.

«Билеты на первые два домашних матча «Торпедо» на новой арене были полностью проданы в течение первых двух часов. Ажиотаж продолжается, но мы понимаем, что в первый сезон арену посещают не только как спортсооружение, но и как некий музей. Все приходят посмотреть, понять, насколько это удобно. Понимаем, помимо инфраструктурной составляющей, должна быть и спортивная. Надеюсь, что будем радовать болельщиков победами, и у нас будут аншлаги в течение всего сезона», — передаёт слова Забуги корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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