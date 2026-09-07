Забуга: все билеты на первые два матча «Торпедо» на новой арене продали за два часа

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга заявил, что все билеты на первые два матча регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 на новой арене нижегородского клуба были проданы за два часа.

«Билеты на первые два домашних матча «Торпедо» на новой арене были полностью проданы в течение первых двух часов. Ажиотаж продолжается, но мы понимаем, что в первый сезон арену посещают не только как спортсооружение, но и как некий музей. Все приходят посмотреть, понять, насколько это удобно. Понимаем, помимо инфраструктурной составляющей, должна быть и спортивная. Надеюсь, что будем радовать болельщиков победами, и у нас будут аншлаги в течение всего сезона», — передаёт слова Забуги корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.