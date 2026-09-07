Голкипер «Салавата Юлаева» Семён Вязовой 10-й раз в карьере сыграл «на ноль»
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Вратарь «Салавата Юлаева» Семён Вязовой 10-й раз в своей карьере сыграл «на ноль». Голкипер не пропустил ни одной шайбы в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 с омским «Авангардом». Уфимская команда одержала победу со счётом 4:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
0 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Родуолд (Алексеев, Шипачёв) – 32:40 (5x4) 0:2 Щербаков (Жаровский, Ефремов) – 33:34 (5x5) 0:3 Шипачёв (Жаровский, Алексеев) – 56:12 (5x5) 0:4 Цулыгин (Зоркин) – 56:55 (en)
Всего на счету 23-летнего хоккеиста 103 игры в КХЛ, 52 из которых завершились победой при коэффициенте надёжности 2,09 и 93,1% отражённых бросков.
Семён — воспитанник уфимского клуба. На драфте НХЛ 2021 года он был выбран «Сиэтл Кракен» в шестом раунде под общим 163-м номером и стал первым россиянином, выбранным этим клубом.
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