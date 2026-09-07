Голкипер «Салавата Юлаева» Семён Вязовой 10-й раз в карьере сыграл «на ноль»

Вратарь «Салавата Юлаева» Семён Вязовой 10-й раз в своей карьере сыграл «на ноль». Голкипер не пропустил ни одной шайбы в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 с омским «Авангардом». Уфимская команда одержала победу со счётом 4:0.

Всего на счету 23-летнего хоккеиста 103 игры в КХЛ, 52 из которых завершились победой при коэффициенте надёжности 2,09 и 93,1% отражённых бросков.

Семён — воспитанник уфимского клуба. На драфте НХЛ 2021 года он был выбран «Сиэтл Кракен» в шестом раунде под общим 163-м номером и стал первым россиянином, выбранным этим клубом.