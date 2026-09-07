Виктор Козлов высказался после уверенной победы «Салавата Юлаева» в Омске

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил победу над «Авангардом» (4:0) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2026/2027.

«С хорошей самоотдачей провели матч, потерпели в первом периоде. Соперник хорошо откатывался, хорошо держал синюю линию, создавал моменты. Во втором периоде всё устаканилось, забили важные голы. В третьем отрезке сыграли чётко, дисциплинированно, использовали свои моменты. Старались от