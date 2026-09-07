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Виктор Козлов высказался после уверенной победы «Салавата Юлаева» в Омске

Виктор Козлов высказался после уверенной победы «Салавата Юлаева» в Омске
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил победу над «Авангардом» (4:0) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
0 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Родуолд (Алексеев, Шипачёв) – 32:40 (5x4)     0:2 Щербаков (Жаровский, Ефремов) – 33:34 (5x5)     0:3 Шипачёв (Жаровский, Алексеев) – 56:12 (5x5)     0:4 Цулыгин (Зоркин) – 56:55 (en)    

«С хорошей самоотдачей провели матч, потерпели в первом периоде. Соперник хорошо откатывался, хорошо держал синюю линию, создавал моменты. Во втором периоде всё устаканилось, забили важные голы. В третьем отрезке сыграли чётко, дисциплинированно, использовали свои моменты. Старались от