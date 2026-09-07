Козлов: с Шипачёвым легко работать. Легенда нашего хоккея, всегда в нужном месте

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о работе с нападающим Вадимом Шипачёвым. Форвард забил свой первый гол за уфимский клуб в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2026/2027 с «Авангардом» (4:0).

«С Шипачёвым легко работать. Я не стараюсь встроить его в систему «Салавата Юлаева», он просто выполняет определённые моменты, как мы и договаривались. Я не жду, что он будет бегать в давление, но он всегда в нужном месте. Легенда нашего хоккея, повезло, что он с нами», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

39-летний нападающий стал игроком «Салавата Юлаева» в июне 2026 года. Предыдущие два сезона Шипачёв провёл в минском «Динамо».