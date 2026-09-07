Козлов: с Шипачёвым легко работать. Легенда нашего хоккея, всегда в нужном месте
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о работе с нападающим Вадимом Шипачёвым. Форвард забил свой первый гол за уфимский клуб в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2026/2027 с «Авангардом» (4:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
0 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Родуолд (Алексеев, Шипачёв) – 32:40 (5x4) 0:2 Щербаков (Жаровский, Ефремов) – 33:34 (5x5) 0:3 Шипачёв (Жаровский, Алексеев) – 56:12 (5x5) 0:4 Цулыгин (Зоркин) – 56:55 (en)
«С Шипачёвым легко работать. Я не стараюсь встроить его в систему «Салавата Юлаева», он просто выполняет определённые моменты, как мы и договаривались. Я не жду, что он будет бегать в давление, но он всегда в нужном месте. Легенда нашего хоккея, повезло, что он с нами», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
39-летний нападающий стал игроком «Салавата Юлаева» в июне 2026 года. Предыдущие два сезона Шипачёв провёл в минском «Динамо».
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