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«Сами себе создали проблемы». Ги Буше прокомментировал сухое поражение «Авангарда»

«Сами себе создали проблемы». Ги Буше прокомментировал сухое поражение «Авангарда»
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о поражении от «Салавата Юлаева» (0:4) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
0 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Родуолд (Алексеев, Шипачёв) – 32:40 (5x4)     0:2 Щербаков (Жаровский, Ефремов) – 33:34 (5x5)     0:3 Шипачёв (Жаровский, Алексеев) – 56:12 (5x5)     0:4 Цулыгин (Зоркин) – 56:55 (en)    

«Мы сегодня хорошо начали, первые 10 минут провели здорово, но затем нахватали удалений и потеряли инициативу. Не совсем грамотно распоряжались шайбой, пытались где-то сыграть красивее, придумывали ходы, которые не нужны были, в итоге допустили очень много потерь. Вместо того, чтобы играть на высокой скорости, спускаться глубоко, дали сопернику почувствовать свою силу. Сами себе создали проблемы.

Не могу сказать, что мы действовали плохо, статистика в нашу пользу по основным показателям, были хорошие вещи и то, за что можно зацепиться. Большинство не работает пока, но отсутствуют два наших топовых атакующих защитника, работаем над тем, чтобы другие игроки в этом плане росли, но нужно время. Естественно, мы понимаем, что можем намного лучше», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.