15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Буше: Маклауд выбыл на долгий срок. Но в «Авангарде» не собираются плакать и жаловаться

Буше: Маклауд выбыл на долгий срок. Но в «Авангарде» не собираются плакать и жаловаться
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о состоянии здоровья нападающего Майкла Маклауда, который получил травму в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 с «Салаватом Юлаевым» (0:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
0 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Родуолд (Алексеев, Шипачёв) – 32:40 (5x4)     0:2 Щербаков (Жаровский, Ефремов) – 33:34 (5x5)     0:3 Шипачёв (Жаровский, Алексеев) – 56:12 (5x5)     0:4 Цулыгин (Зоркин) – 56:55 (en)    

«Майкл Маклауд выбыл на достаточно долгий срок, думаю, все травмированные «Авангарда» вернутся примерно в одно время — в конце октября-начала ноября. Так что у нас будет раннее Рождество, и мы не против получить такие п