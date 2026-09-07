Буше: Маклауд выбыл на долгий срок. Но в «Авангарде» не собираются плакать и жаловаться

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о состоянии здоровья нападающего Майкла Маклауда, который получил травму в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 с «Салаватом Юлаевым» (0:4).

«Майкл Маклауд выбыл на достаточно долгий срок, думаю, все травмированные «Авангарда» вернутся примерно в одно время — в конце октября-начала ноября. Так что у нас будет раннее Рождество, и мы не против получить такие п