15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов о поражении «Автомобилиста» от «Трактора»: коллектив новый, надо через всё пройти

Кудашов о поражении «Автомобилиста» от «Трактора»: коллектив новый, надо через всё пройти
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Трактора» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2026, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 4
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Катчук (Дронов, Валенцов) – 00:26 (5x5)     0:2 Горюнов-Рольгизер (Светлаков) – 06:12 (5x5)     1:2 Голышев (Бусыгин, Шаров) – 21:47 (5x5)     1:3 Дронов (Сошников, Выдренков) – 39:43 (5x5)     2:3 Спронг (Шаров) – 48:24 (5x5)     3:3 Голышев (Шаров, Спронг) – 54:01 (5x5)     3:4 Легаре (Юсупов, Григоренко) – 61:42 (3x3)    

— Есть и хорошее, есть и плохое. Плохое — наше начало, хорошее — то, что спасли игру. Коллектив новый, мы учимся, будем исправлять то, что не получилось.

— Что именно будете исправлять?
— Это не для общественности.

— Ноль из шести в большинстве сегодня. С чем связаны проблемы?
— Пока идёт притирка.