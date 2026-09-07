Кудашов о поражении «Автомобилиста» от «Трактора»: коллектив новый, надо через всё пройти

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Трактора» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

— Есть и хорошее, есть и плохое. Плохое — наше начало, хорошее — то, что спасли игру. Коллектив новый, мы учимся, будем исправлять то, что не получилось.

— Что именно будете исправлять?

— Это не для общественности.

— Ноль из шести в большинстве сегодня. С чем связаны проблемы?

— Пока идёт притирка.