Тренер «Трактора» прокомментировал победу над «Автомобилистом»

Ассистент главного тренера «Трактора» Дмитрий Черных оценил победу над «Автомобилистом» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

— Скотт Гордон почувствовал себя нехорошо и не смог прийти на пресс-конференцию. По игре: два неплохих периода, должны были сыграть более рационально в третьем. Неоправданные удаления выбили нас из ритма, есть от чего отталкиваться. Надо доводить такие матчи до победы в основное время. Мы в начале пути, нам есть чему учиться.

— Как сыгрывается тройка Катчук