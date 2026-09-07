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Тренер «Трактора» прокомментировал победу над «Автомобилистом»

Тренер «Трактора» прокомментировал победу над «Автомобилистом»
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Ассистент главного тренера «Трактора» Дмитрий Черных оценил победу над «Автомобилистом» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2026, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 4
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Катчук (Дронов, Валенцов) – 00:26 (5x5)     0:2 Горюнов-Рольгизер (Светлаков) – 06:12 (5x5)     1:2 Голышев (Бусыгин, Шаров) – 21:47 (5x5)     1:3 Дронов (Сошников, Выдренков) – 39:43 (5x5)     2:3 Спронг (Шаров) – 48:24 (5x5)     3:3 Голышев (Шаров, Спронг) – 54:01 (5x5)     3:4 Легаре (Юсупов, Григоренко) – 61:42 (3x3)    

— Скотт Гордон почувствовал себя нехорошо и не смог прийти на пресс-конференцию. По игре: два неплохих периода, должны были сыграть более рационально в третьем. Неоправданные удаления выбили нас из ритма, есть от чего отталкиваться. Надо доводить такие матчи до победы в основное время. Мы в начале пути, нам есть чему учиться.

— Как сыгрывается тройка Катчук