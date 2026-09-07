«Северсталь» с минимальным счётом победила «Ладу»

Сегодня, 7 сентября, в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местная «Северсталь» принимала тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На девятой минуте нападающий «Северстали» Илья Иванцов забил единственный гол.

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Следующий матч череповецкий клуб проведёт с «Локомотивом» 10 сентября в Ярославле, а днём ранее «Лада» сыграет со СКА в Санкт-Петербурге.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, провед