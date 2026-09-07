«Торпедо» одержало победу над минским «Динамо» в серии буллитов

Сегодня, 7 сентября, в Минске на стадионе «Минск-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местное «Динамо» принимало нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3 в пользу гостей.

На восьмой минуте защитник «Торпедо» Антон Сизов забил первый гол. На 11-й минуте форвард «Динамо» Крис Тирни сравнял счёт. На 26-й минуте нападающий Сергей Калинин вывел минчан вперёд. На 27-й минуте форвард Максим Мальцев забросил третью шайбу хозяев.

На 29-й минуте защитник Даниил Журавлёв сократил отставание нижегородцев. На 49-й минуте защитник гостей Никита Камалов восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. В дополнительное время команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты «Торпедо».