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Динамо Мн — Торпедо, результат матча 7 сентября 2026 года, счет 3:4 Б, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Торпедо» одержало победу над минским «Динамо» в серии буллитов
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Сегодня, 7 сентября, в Минске на стадионе «Минск-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местное «Динамо» принимало нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2026, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 4
Б
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Сизов (Гераськин, Скворцов) – 07:31 (5x5)     1:1 Тирни (Смит, Энас) – 10:42 (5x4)     2:1 Калинин (Усов, Белкин) – 25:24 (5x5)     3:1 Мальцев (Бишофф, Галиев) – 26:48 (5x5)     3:2 Журавлёв (Гончарук, Белевич) – 28:03 (5x5)     3:3 Камалов (Нарделла, Гончарук) – 48:57 (5x4)     3:4 Воробьёв – 65:00    

На восьмой минуте защитник «Торпедо» Антон Сизов забил первый гол. На 11-й минуте форвард «Динамо» Крис Тирни сравнял счёт. На 26-й минуте нападающий Сергей Калинин вывел минчан вперёд. На 27-й минуте форвард Максим Мальцев забросил третью шайбу хозяев.

На 29-й минуте защитник Даниил Журавлёв сократил отставание нижегородцев. На 49-й минуте защитник гостей Никита Камалов восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. В дополнительное время команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты «Торпедо».