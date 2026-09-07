«Ак Барс» всухую победил «Адмирал» в домашнем матче

Сегодня, 7 сентября, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Ак Барс» принимал дальневосточный «Адмирал». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 40-й минуте нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко забил первый гол. На последней минуте форвард Артём Галимов удвоил преимущество казанцев и установил окончательный счёт — 2:0.

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Следующий матч «Ак Барс» проведёт с челябинским «Трактором» 9 сентября в Казани, а «Адмирал» в этот же день сыграет с московским «Динамо»