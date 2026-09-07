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ЦСКА — Спартак, результат матча 7 сентября 2026 года, счет 2:3, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

Шайба Комтуа принесла «Спартаку» победу над ЦСКА
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Сегодня, 7 сентября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный ЦСКА принимал московский «Спартак». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2026, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак
Москва
1:0 Бучельников (Коваленко, Коттон) – 08:56 (5x4)     1:1 Котляров (Ярош, Орлов) – 14:20 (5x5)     1:2 Ярош (Миронов, Гальченюк) – 22:15 (5x5)     2:2 Соркин (Замула, Зернов) – 35:28 (5x5)     2:3 Комтуа (Мальцев, Порядин) – 55:48 (5x5)    

На девятой минуте нападающий ЦСКА Дмитрий Бучельников забил первый гол. На 15-й минуте форвард «Спартака» Илья Котляров сравнял счёт. На 23-й минуте защитник Кристиан Ярош вывел красно-белых вперёд. На 36-й минуте нападающий армейцев Максим Соркин восстанов