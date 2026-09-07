Шайба Комтуа принесла «Спартаку» победу над ЦСКА

Сегодня, 7 сентября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный ЦСКА принимал московский «Спартак». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

На девятой минуте нападающий ЦСКА Дмитрий Бучельников забил первый гол. На 15-й минуте форвард «Спартака» Илья Котляров сравнял счёт. На 23-й минуте защитник Кристиан Ярош вывел красно-белых вперёд. На 36-й минуте нападающий армейцев Максим Соркин восстанов