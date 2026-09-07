СКА отыгрался с 0:2 и одолел московское «Динамо»

Сегодня, 7 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный СКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

На седьмой минуте нападающий «Динамо» Ник Меркли забил первый гол. На 24-й минуте форвард Егор Римашевский удвоил преимущество бело-голубых. На 29-й минуте защитник Андрей Педан сократил отставание СКА. На 38-й минуте Педан оформил дубль и сравнял счёт. На 38-й минуте нападающий Сергей Плотников вывел армейцев вперёд.