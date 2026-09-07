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СКА — Динамо М, результат матча 7 сентября 2026 года, счет 5:3, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

СКА отыгрался с 0:2 и одолел московское «Динамо»
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Сегодня, 7 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный СКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2026, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Меркли (Уил, Мартынов) – 06:06 (5x5)     0:2 Римашевский (Сикьюра, Уил) – 23:17 (5x4)     1:2 Педан (Вайсcбак, Глотов) – 28:14 (5x5)     2:2 Педан (Голдобин) – 37:11 (5x5)     3:2 Плотников (Атанасов) – 37:26 (5x4)     4:2 Атанасов (Голдобин, Савиков) – 44:40 (5x4)     4:3 Римашевский (Коростелёв, Ожиганов) – 51:45 (5x5)     5:3 Плотников (Голдобин) – 59:51 (en)    

На седьмой минуте нападающий «Динамо» Ник Меркли забил первый гол. На 24-й минуте форвард Егор Римашевский удвоил преимущество бело-голубых. На 29-й минуте защитник Андрей Педан сократил отставание СКА. На 38-й минуте Педан оформил дубль и сравнял счёт. На 38-й минуте нападающий Сергей Плотников вывел армейцев вперёд.