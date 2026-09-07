Главный тренер «Адмирала» Браташ прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом»

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ высказался о поражении от «Ак Барса» (0:2) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

«Игра была упорная, шла до гола, к сожалению, этот гол забил соперник. Хозяева имели преимущество, наша команда достойно противостояла, но, к сожалению, единственный гол в матче пропустили мы (вторая шайба казанского клуба была заброшена в пустые ворота. — Прим. «Чемпионата»).

Наша команда нормально подготовлена, не первый год «Адмирал» готовится в Беларуси. Всё нормально», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.