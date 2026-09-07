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Главный тренер «Адмирала» Браташ прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом»

Главный тренер «Адмирала» Браташ прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом»
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Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ высказался о поражении от «Ак Барса» (0:2) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Денисенко (Марченко, Алистров) – 39:39 (5x4)     2:0 Галимов (Семёнов, Яруллин) – 59:06 (en)    

«Игра была упорная, шла до гола, к сожалению, этот гол забил соперник. Хозяева имели преимущество, наша команда достойно противостояла, но, к сожалению, единственный гол в матче пропустили мы (вторая шайба казанского клуба была заброшена в пустые ворота. — Прим. «Чемпионата»).

Наша команда нормально подготовлена, не первый год «Адмирал» готовится в Беларуси. Всё нормально», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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