Гатиятулин высказался о домашней победе «Ак Барса» над «Адмиралом»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Адмиралом» (2:0) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

«Провели, в принципе, хороший матч. На этом этапе важно смотреть, как воплощаются наши задумки.

Матч получился целостным, принимали хорошие решения, был хороший контроль шайбы. Даже не в плане остроты, а именно в движении. Нашим болельщикам спасибо за поддержку», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Следующий матч «Ак Барс» проведёт с челябинским «Трактором» 9 сентября в Казани, а «Адмирал» в этот же день сыграет с московским «Динамо» на выезде.