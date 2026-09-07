Тренер «Ак Барса» Гатиятулин отреагировал на новости о возможном обмене Алистрова

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал информацию о возможном обмене нападающего казанского клуба Владимира Алистрова.

«Слухи об обмене Владимира Алистрова? Прокомментировать их никак не могу. Володя на сегодняшний день – игрок нашей команды. Как и говорили, идёт процесс, в том числе комплектования команды. Если будет возможность усиления, мы будем её использовать», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В сезоне-2025/2026 белорусский форвард провёл 43 матча за «Ак Барс», в которых отметился восемью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами. В нынешнем регулярном чемпионате 25-летний игрок сыграл в двух встречах и сделал один ассист.