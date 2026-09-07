Гатиятулин рассказал о состоянии новичка «Ак Барса» Кевина Хейза

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о состоянии новичка команды, американского нападающего Кевина Хейза.

«Кевин Хейз прилетел вчера поздно вечером. Мы с ним разговаривали. Сегодня он сказал, что готов играть, поэтому рассчитываем на него в самое ближайшее время.

С утра он уже прошёл медосмотр, приехал на стадион. Пообщались, познакомились. Мы обсуждали и смотрели его кандидатуру, знаем его сильные стороны. Игрок с большим опытом.

Но один игрок не может выигрывать матчи, важна именно командная игра. Поэтому задача тренерского штаба – создавать условия для каждого игрока в нашей команде и искать сочетания, которые будут наиболее эффективны. Этим будем заниматься в ближайшее время», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.