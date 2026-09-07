Тренер «Ак Барса» Гатиятулин — о Денисенко: надеемся, что он возьмёт на себя новые роли

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над «Адмиралом» (2:0) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2026/2027 высказался о нападающем казанского клуба Григории Денисенко.

«Что касается Григория Денисенко, знаем, что Гриша обладает многими качествами. Надеемся, что он возьмёт на себя новые роли, потому что видно, что мастерство ему это позволяет. Ждём, что он будет прибавлять.

Максима Быкова мы подписали на просмотровый контракт. За этот период он может сыграть только три матча, поэтому хотим на него посмотреть, чтобы принять окончательное решение», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.