Тренер «Ак Барса» Гатиятулин нашёл позитив в дисквалификации Миллера

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин нашёл позитивный момент в дисквалификации защитника казанского клуба Митчелла Миллера.

«Александр Иванов с нами, знаем его сильные качества. Для каждого молодого игрока, как я постоянно повторяю, важна стабильность. Ждём, что он будет прибавлять в этом компоненте, а мы будем его направлять.

При этом Митчелл Миллер уже возвращается в состав. Вчера с ним разговаривал, он посмотрел игры сверху, это тоже хороший опыт», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, американский игрок обороны получил двухматчевую дисквалификацию за пропуск официальной церемонии закрытия прошлого сезона КХЛ, на которой он был включён в символическую сборную лиги.