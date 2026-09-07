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Форвард «Ак Барса» Дыняк: привыкаем к сочетаниям в звеньях, сегодня было меньше брака

Форвард «Ак Барса» Дыняк: привыкаем к сочетаниям в звеньях, сегодня было меньше брака
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Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал победу над «Адмиралом» (2:0) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Денисенко (Марченко, Алистров) – 39:39 (5x4)     2:0 Галимов (Семёнов, Яруллин) – 59:06 (en)    

«Нормальные эмоции, всё классно. Здорово, что вернулся хоккей, играем дома. Победили сегодня за счёт командной работы.

Конечно, в первом матче что-то могло не складываться, где-то сказывался брак в действиях, передачах, сегодня его поменьше было уже. Привыкаем потихоньку к своим сочетаниям в звеньях», – сказал Дыняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Следующий матч «Ак Барс» проведёт с челябинским «Трактором» 9 сентября в Казани, а «Адмирал» в этот же день сыграет с московским «Динамо» на выезде.

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