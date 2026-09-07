Дыняк — о критике «Ак Барса»: пусть разговаривают, нам это неинтересно

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк после победы над «Адмиралом» (2:0) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 высказался о критике в адрес казанской команды.

«Команда обновилась, разговоры идут, пусть разговаривают. Нам это неинтересно. Нам интересен результат. Не знаю, сколько времени уйдёт на адаптацию, вот и посмотрим, с Димой Кателевским мы уже играли, не первый год вместе играем, так что посмотрим, как всё будет», — сказал Дыняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Следующий матч «Ак Барс» проведёт с челябинским «Трактором» 9 сентября в Казани, а «Адмирал» в этот же день сыграет с московским «Динамо» на выезде.