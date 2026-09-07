Денисенко — о Хейзе: ему понадобится время на адаптацию, понять, что и как

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко поделился мнением о новичке команды, американском форварде Кевине Хейзе.

«Уже увиделись с Кевином Хейзом, спросил как у него дела, перелёт, усталость. Думаю, ему понадобится время на адаптацию. Долгий перелёт. Надо будет немного понять, что и как. Думаю, через пару недель всё будет нормально», – передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Хейз подписал однолетний контракт с казанским клубом 25 августа. Предыдущие 12 сезонов 34-летний американский нападающий провёл в НХЛ, где сыграл 805 матчей и набрал 446 (185+261) очков.

Следующий матч «Ак Барс» проведёт с челябинским «Трактором» 9 сентября в Казани.