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Денисенко — о Хейзе: ему понадобится время на адаптацию, понять, что и как

Денисенко — о Хейзе: ему понадобится время на адаптацию, понять, что и как
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Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко поделился мнением о новичке команды, американском форварде Кевине Хейзе.

«Уже увиделись с Кевином Хейзом, спросил как у него дела, перелёт, усталость. Думаю, ему понадобится время на адаптацию. Долгий перелёт. Надо будет немного понять, что и как. Думаю, через пару недель всё будет нормально», – передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Хейз подписал однолетний контракт с казанским клубом 25 августа. Предыдущие 12 сезонов 34-летний американский нападающий провёл в НХЛ, где сыграл 805 матчей и набрал 446 (185+261) очков.

Следующий матч «Ак Барс» проведёт с челябинским «Трактором» 9 сентября в Казани.

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