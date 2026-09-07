Денисенко: стараюсь делать свою работу, анализирую, в каких моментах могу добавить

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко прокомментировал победу над «Адмиралом» (2:0) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

«Сегодня была вязкая игра, все три периода были плотными. Мы были лучше в деталях, поэтому победили. Ещё начало сезона. Когда начинаешь с побед – это всегда положительная динамика на льду, в раздевалке. Это хорошо.

Стараюсь делать свою работу. Сам анализирую, в каких моментах могу добавить. Не вешаю на себя никаких ярлыков, просто делаю свою работу. Наигрываюсь справа, так получилось, что решил поменять позицию, бросил.

Что касается игры в большинстве, у каждого специалиста свои требования. Изменилось движение шайбы, раскаты», – передаёт слова Денисенко к