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Денисенко: стараюсь делать свою работу, анализирую, в каких моментах могу добавить

Денисенко: стараюсь делать свою работу, анализирую, в каких моментах могу добавить
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко прокомментировал победу над «Адмиралом» (2:0) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Денисенко (Марченко, Алистров) – 39:39 (5x4)     2:0 Галимов (Семёнов, Яруллин) – 59:06 (en)    

«Сегодня была вязкая игра, все три периода были плотными. Мы были лучше в деталях, поэтому победили. Ещё начало сезона. Когда начинаешь с побед – это всегда положительная динамика на льду, в раздевалке. Это хорошо.

Стараюсь делать свою работу. Сам анализирую, в каких моментах могу добавить. Не вешаю на себя никаких ярлыков, просто делаю свою работу. Наигрываюсь справа, так получилось, что решил поменять позицию, бросил.

Что касается игры в большинстве, у каждого специалиста свои требования. Изменилось движение шайбы, раскаты», – передаёт слова Денисенко к