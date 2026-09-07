Молодой хоккеист «Ак Барса» Якупов рассказал о своей адаптации к КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Равиль Якупов после победы над «Адмиралом» (2:0) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 рассказал о своей адаптации к КХЛ.

«Хорошая боевая игра. Команда выиграла, Тимур Билялов подтащил. Думаю, что самоотверженность и тактические действия привели нас к победе. Соперник тоже играл хорошо и правильно, нам чуть не удавалось накрыть их ворота. Хорошо, что во втором периоде забили.

Как я сам играю — уже не мне судить, для этого есть тренерский штаб. Почему не забил, когда выходил один на один? Наверное, хладнокровия не хватило. Надеюсь, всё будет», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.