«Мы все не сыграли сегодня». Люзенков — о разгромном поражении «Сибири» от «Барыса»

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал поражение от «Барыса» (1:7) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

— К сожалению, комментировать тут нечего, слишком крупный счёт. Знаете, когда моменты есть в атаке, мы их не реализовываем, не забиваем и в свои ворота получаем, зацепиться не за что совсем. Поэтому есть претензии. Здесь я их не буду озвучивать, в команде разберёмся.

— Ваша команда проводит второй гостевой матч. Соперник провёл свою первую игру. Насколько сложно готовиться к команде, которая ещё не показала себя в сезоне?

— Чемпионат только начался, тут нет такой слишком большой разницы, кто сыграл одну игру или вообще ещё не сыграл. Мы ожидали, что у соперника будет движение активное, но, в принципе, в первом периоде где-то задержали, а вот во втором вроде наоборот начали зажимать там, в зоне, но, к сожалению, получили контратаки — и игра с