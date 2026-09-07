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«Мы все не сыграли сегодня». Люзенков — о разгромном поражении «Сибири» от «Барыса»

«Мы все не сыграли сегодня». Люзенков — о разгромном поражении «Сибири» от «Барыса»
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал поражение от «Барыса» (1:7) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2026, понедельник. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
7 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Логвин (Симонов, Ляпунов) – 12:47 (5x5)     2:0 Кайыржан (Данияр, Приски) – 24:27 (5x5)     3:0 Бейли (Морелли, Данияр) – 30:30 (5x5)     4:0 Симонов (Кайыржан, Логвин) – 33:42 (5x4)     5:0 Приски (Логвин, Симонов) – 36:39 (5x5)     6:0 Бейли (Пилон, Шепард) – 38:35 (5x5)     7:0 Пилон (Морелли, Бейли) – 46:33 (5x5)     7:1 Валитов (Бек, Аланов) – 53:30 (5x5)    

— К сожалению, комментировать тут нечего, слишком крупный счёт. Знаете, когда моменты есть в атаке, мы их не реализовываем, не забиваем и в свои ворота получаем, зацепиться не за что совсем. Поэтому есть претензии. Здесь я их не буду озвучивать, в команде разберёмся.

— Ваша команда проводит второй гостевой матч. Соперник провёл свою первую игру. Насколько сложно готовиться к команде, которая ещё не показала себя в сезоне?
— Чемпионат только начался, тут нет такой слишком большой разницы, кто сыграл одну игру или вообще ещё не сыграл. Мы ожидали, что у соперника будет движение активное, но, в принципе, в первом периоде где-то задержали, а вот во втором вроде наоборот начали зажимать там, в зоне, но, к сожалению, получили контратаки — и игра с