15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Барыса» Кравец прокомментировал победу над «Сибирью»

Главный тренер «Барыса» Кравец прокомментировал победу над «Сибирью»
Комментарии

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец оценил победу над «Сибирью» (7:1) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2026, понедельник. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
7 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Логвин (Симонов, Ляпунов) – 12:47 (5x5)     2:0 Кайыржан (Данияр, Приски) – 24:27 (5x5)     3:0 Бейли (Морелли, Данияр) – 30:30 (5x5)     4:0 Симонов (Кайыржан, Логвин) – 33:42 (5x4)     5:0 Приски (Логвин, Симонов) – 36:39 (5x5)     6:0 Бейли (Пилон, Шепард) – 38:35 (5x5)     7:0 Пилон (Морелли, Бейли) – 46:33 (5x5)     7:1 Валитов (Бек, Аланов) – 53:30 (5x5)    

— В первую очередь, хочу всех поздравить с началом чемпионата. Спасибо болельщикам за такую посещаемость, это очень помогает нам играть и делать свою работу. Это очень важно. Конечно, всех с победой, с первой победой, с хорошей командой. Ребята показали, что умеют делать, что не зря мы тренировались на протяжении этих месяцев. Теперь нужно цепляться за такую игру.

Рад, что вратарь в первом периоде два сложных момента вытащил. Было взаимодействие всех игроков. Вратарь вытащил, другие забили, третьи выстояли в меньшинстве — это и есть командная игра. Ещё раз хочу сказать, было для нас важно — при таком количестве болельщик