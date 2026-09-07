Главный тренер «Барыса» Кравец прокомментировал победу над «Сибирью»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец оценил победу над «Сибирью» (7:1) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

— В первую очередь, хочу всех поздравить с началом чемпионата. Спасибо болельщикам за такую посещаемость, это очень помогает нам играть и делать свою работу. Это очень важно. Конечно, всех с победой, с первой победой, с хорошей командой. Ребята показали, что умеют делать, что не зря мы тренировались на протяжении этих месяцев. Теперь нужно цепляться за такую игру.

Рад, что вратарь в первом периоде два сложных момента вытащил. Было взаимодействие всех игроков. Вратарь вытащил, другие забили, третьи выстояли в меньшинстве — это и есть командная игра. Ещё раз хочу сказать, было для нас важно — при таком количестве болельщик