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Исаков оценил победу «Торпедо» над минским «Динамо»

Исаков оценил победу «Торпедо» над минским «Динамо»
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Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал победу над минским «Динамо» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2026, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 4
Б
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Сизов (Гераськин, Скворцов) – 07:31 (5x5)     1:1 Тирни (Смит, Энас) – 10:42 (5x4)     2:1 Калинин (Усов, Белкин) – 25:24 (5x5)     3:1 Мальцев (Бишофф, Галиев) – 26:48 (5x5)     3:2 Журавлёв (Гончарук, Белевич) – 28:03 (5x5)     3:3 Камалов (Нарделла, Гончарук) – 48:57 (5x4)     3:4 Воробьёв – 65:00    

«Хочу свою команду поздравить с победой. Для нас игра складывалась непросто. Но удалось вернуться в матч и в конце по буллитам победить. Попадаем на второй матч-открытие — непросто. Очень много энергии со стороны соперника было в начале игры. Очень много моментов, которые мы себе сами создали, но это из-за того, что большое давление было со стороны «Динамо». Повторюсь: здорово, что выстояли, смогли вернуться в матч и в концовке по буллитам забрать», — приводит слова Исакова пресс-служба «Торпедо».

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