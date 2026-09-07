Исаков оценил победу «Торпедо» над минским «Динамо»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал победу над минским «Динамо» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2026/2027.

«Хочу свою команду поздравить с победой. Для нас игра складывалась непросто. Но удалось вернуться в матч и в конце по буллитам победить. Попадаем на второй матч-открытие — непросто. Очень много энергии со стороны соперника было в начале игры. Очень много моментов, которые мы себе сами создали, но это из-за того, что большое давление было со стороны «Динамо». Повторюсь: здорово, что выстояли, смогли вернуться в матч и в концовке по буллитам забрать», — приводит слова Исакова пресс-служба «Торпедо».