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Главный тренер минского «Динамо» Брылин высказался о поражении от «Торпедо»

Главный тренер минского «Динамо» Брылин высказался о поражении от «Торпедо»
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин прокомментировал поражение от «Торпедо» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2026, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 4
Б
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Сизов (Гераськин, Скворцов) – 07:31 (5x5)     1:1 Тирни (Смит, Энас) – 10:42 (5x4)     2:1 Калинин (Усов, Белкин) – 25:24 (5x5)     3:1 Мальцев (Бишофф, Галиев) – 26:48 (5x5)     3:2 Журавлёв (Гончарук, Белевич) – 28:03 (5x5)     3:3 Камалов (Нарделла, Гончарук) – 48:57 (5x4)     3:4 Воробьёв – 65:00    

«Немного, конечно, двоякое впечатление. С одной стороны, было много хороших моментов, повели в счёте во втором периоде в две шайбы. Но допустили несколько ошибок, которые мы уже много раз обсуждали. Дважды играли в меньшинстве в третьем периоде — выстояли в конце. С одной стороны, заработали очко, с другой — где-то отдали инициативу во второй половине матча и не смогли довести его до победы.

Назначение Кристофера Тирни капитаном? Мы общались с ребятами, персоналом. Учитывая множество разных факторов, пришли к такому решению», — приводит слова Брылина сайт КХЛ.

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