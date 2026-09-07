Главный тренер минского «Динамо» Брылин высказался о поражении от «Торпедо»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин прокомментировал поражение от «Торпедо» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

«Немного, конечно, двоякое впечатление. С одной стороны, было много хороших моментов, повели в счёте во втором периоде в две шайбы. Но допустили несколько ошибок, которые мы уже много раз обсуждали. Дважды играли в меньшинстве в третьем периоде — выстояли в конце. С одной стороны, заработали очко, с другой — где-то отдали инициативу во второй половине матча и не смогли довести его до победы.

Назначение Кристофера Тирни капитаном? Мы общались с ребятами, персоналом. Учитывая множество разных факторов, пришли к такому решению», — приводит слова Брылина сайт КХЛ.