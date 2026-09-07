Главный тренер «Динамо» Минск Брылин заявил об интересе к форварду «Ак Барса» Алистрову

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин после поражения от «Торпедо» (3:4 Б) прокомментировал информацию об интересе клуба к нападающему «Ак Барса» Владимиру Алистрову.

«Не знаю как идут переговоры по Алистрову. Но мы его рассматриваем. Думаю, он нам поможет. Добавит скорости, исполнительского мастерства», — сказал Брылин на послематчевой пресс-конференции.

В сезоне-2025/2026 белорусский форвард провёл 43 матча за «Ак Барс», в которых отметился восемью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами. В нынешнем регулярном чемпионате 25-летний игрок сыграл в двух встречах и сделал один ассист.