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Главный тренер «Динамо» Минск Брылин заявил об интересе к форварду «Ак Барса» Алистрову

Главный тренер «Динамо» Минск Брылин заявил об интересе к форварду «Ак Барса» Алистрову
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин после поражения от «Торпедо» (3:4 Б) прокомментировал информацию об интересе клуба к нападающему «Ак Барса» Владимиру Алистрову.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2026, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 4
Б
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Сизов (Гераськин, Скворцов) – 07:31 (5x5)     1:1 Тирни (Смит, Энас) – 10:42 (5x4)     2:1 Калинин (Усов, Белкин) – 25:24 (5x5)     3:1 Мальцев (Бишофф, Галиев) – 26:48 (5x5)     3:2 Журавлёв (Гончарук, Белевич) – 28:03 (5x5)     3:3 Камалов (Нарделла, Гончарук) – 48:57 (5x4)     3:4 Воробьёв – 65:00    

«Не знаю как идут переговоры по Алистрову. Но мы его рассматриваем. Думаю, он нам поможет. Добавит скорости, исполнительского мастерства», — сказал Брылин на послематчевой пресс-конференции.

В сезоне-2025/2026 белорусский форвард провёл 43 матча за «Ак Барс», в которых отметился восемью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами. В нынешнем регулярном чемпионате 25-летний игрок сыграл в двух встречах и сделал один ассист.

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