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Никитин — о поражении ЦСКА: «Спартак» был более заряжен, чем мы. Не повезло

Никитин — о поражении ЦСКА: «Спартак» был более заряжен, чем мы. Не повезло
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Спартака» (2:3) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2026, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак
Москва
1:0 Бучельников (Коваленко, Коттон) – 08:56 (5x4)     1:1 Котляров (Ярош, Орлов) – 14:20 (5x5)     1:2 Ярош (Миронов, Гальченюк) – 22:15 (5x5)     2:2 Соркин (Замула, Зернов) – 35:28 (5x5)     2:3 Комтуа (Мальцев, Порядин) – 55:48 (5x5)    

— Если коротко, то «Спартак» был более заряжен, чем мы. Не повезло.

— В чём природа ошибок защитников в первом и третьем периодах?
— Все хотят быть бомбардирами — всё очень просто.

— Ваша команда зачастую использует второй период для наложений, но сегодня очень неплохо действовал во втором периоде «Спартак». В чём причина?
— Мы решили не использовать преимущество второго периода — и всё. Сразу перешли к третьему. А если серьёзно, человеческий фактор. У нас же забронировано это преимущество, непонятно, почему «Спартак» не знал об этом.

— Финальный штурм во многом не удался из-за удаления Зернова. Что это было на ваш взгляд?
— В хоккее, как и в жизни, есть определённые закономерности. Если ты на 100% не выкладываешься, нельзя ждать, что тебе повезёт. Поэтому нам и не повезло, — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.

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