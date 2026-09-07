Никитин — о поражении ЦСКА: «Спартак» был более заряжен, чем мы. Не повезло

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Спартака» (2:3) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

— Если коротко, то «Спартак» был более заряжен, чем мы. Не повезло.

— В чём природа ошибок защитников в первом и третьем периодах?

— Все хотят быть бомбардирами — всё очень просто.

— Ваша команда зачастую использует второй период для наложений, но сегодня очень неплохо действовал во втором периоде «Спартак». В чём причина?

— Мы решили не использовать преимущество второго периода — и всё. Сразу перешли к третьему. А если серьёзно, человеческий фактор. У нас же забронировано это преимущество, непонятно, почему «Спартак» не знал об этом.

— Финальный штурм во многом не удался из-за удаления Зернова. Что это было на ваш взгляд?

— В хоккее, как и в жизни, есть определённые закономерности. Если ты на 100% не выкладываешься, нельзя ждать, что тебе повезёт. Поэтому нам и не повезло, — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.