Главный тренер «Спартака» Жамнов прокомментировал победу над ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о победе над ЦСКА (3:2) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

— Что тут сказать? Радует, что сегодня ребята – молодцы, бились. Игра получилась тяжёлая, энергозатратная с обеих сторон: надо было держать темп, удар. Сегодня была очень хорошая лавка, ребята поддерживали друг друга. Наверное, это и то, что мы сказали им перед игрой, повлияло на исход — только так можно побеждать такие команды.

— Насколько большой разговор был с игроками перед матчем?

— Разговора особо длинного у нас не было. Мы вчера пообщались с нападающими, с защитниками. Плановая работа по разговорам у нас была вчера. Сегодня было много вопросов именно по тому, как мы будем играть и что для этого нужно сделать. Единственное — я попросил их перед игрой сделать кое-какие вещи, и они их сделали.

— Всем известно ваше требование играть 60 минут. Можно ли сказать, что сегодня были особенные требования, касательно второго периода?

— В принципе, ребята всё понимают, всё знают. У нас были неплохие наложения. Поэтому тут игра идёт кто поумнее будет. Ясно, что у ЦСКА наложения — сильная сторона игры во втором период