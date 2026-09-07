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Главный тренер «Спартака» Жамнов прокомментировал победу над ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Жамнов прокомментировал победу над ЦСКА
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о победе над ЦСКА (3:2) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2026, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак
Москва
1:0 Бучельников (Коваленко, Коттон) – 08:56 (5x4)     1:1 Котляров (Ярош, Орлов) – 14:20 (5x5)     1:2 Ярош (Миронов, Гальченюк) – 22:15 (5x5)     2:2 Соркин (Замула, Зернов) – 35:28 (5x5)     2:3 Комтуа (Мальцев, Порядин) – 55:48 (5x5)    

— Что тут сказать? Радует, что сегодня ребята – молодцы, бились. Игра получилась тяжёлая, энергозатратная с обеих сторон: надо было держать темп, удар. Сегодня была очень хорошая лавка, ребята поддерживали друг друга. Наверное, это и то, что мы сказали им перед игрой, повлияло на исход — только так можно побеждать такие команды.

— Насколько большой разговор был с игроками перед матчем?
— Разговора особо длинного у нас не было. Мы вчера пообщались с нападающими, с защитниками. Плановая работа по разговорам у нас была вчера. Сегодня было много вопросов именно по тому, как мы будем играть и что для этого нужно сделать. Единственное — я попросил их перед игрой сделать кое-какие вещи, и они их сделали.

— Всем известно ваше требование играть 60 минут. Можно ли сказать, что сегодня были особенные требования, касательно второго периода?
— В принципе, ребята всё понимают, всё знают. У нас были неплохие наложения. Поэтому тут игра идёт кто поумнее будет. Ясно, что у ЦСКА наложения — сильная сторона игры во втором период