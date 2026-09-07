Результаты матчей КХЛ на 7 сентября 2026 года

Сегодня, 7 сентября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялись восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 7 сентября 2026 года:

«Авангард» — «Салават Юлаев» — 0:4;

«Барыс» — «Сибирь» — 7:1;

«Автомобилист» — «Трактор» — 3:4 ОТ;

«Северсталь» — «Лада» — 1:0;

«Динамо» Мн — «Торпедо» — 3:4 Б;

«Ак Барс» — «Адмирал» — 2:0;

СКА — «Динамо» М — 5:3;

ЦСКА — «Спартак» — 2:3.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.