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Результаты матчей КХЛ на 7 сентября 2026 года

Результаты матчей КХЛ на 7 сентября 2026 года
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Сегодня, 7 сентября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялись восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 7 сентября 2026 года:

«Авангард» — «Салават Юлаев» — 0:4;
«Барыс» — «Сибирь» — 7:1;
«Автомобилист» — «Трактор» — 3:4 ОТ;
«Северсталь» — «Лада» — 1:0;
«Динамо» Мн — «Торпедо» — 3:4 Б;
«Ак Барс» — «Адмирал» — 2:0;
СКА — «Динамо» М — 5:3;
ЦСКА — «Спартак» — 2:3.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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