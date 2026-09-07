Сегодня, 7 сентября, состоялись семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 7 сентября 2026 года:

«Норильск» — «Динамо-Алтай» — 2:4;

«Торос» — СКА-ВМФ — 5:3;

«Ижсталь» — «Динамо» Спб — 4:6;

«Олимпия» — «Звезда» — 7:2;

«Тамбов» — «Нефтяник» — 3:4 Б;

«Дизель» — ЦСК ВВС — 2:1 Б;

«Буран» — «Барс» — 4:1.

По итогам прошлого сезона победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург». Кубок России завоевала «Югра».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.