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Мальцеву срывали шлем, игроки сцепились на льду. Яркие фото победы «Спартака» над ЦСКА

Мальцеву срывали шлем, игроки сцепились на льду. Яркие фото победы «Спартака» над ЦСКА
ЦСКА — «Спартак»
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7 сентября в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Спартак» одержал победу над ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Алексея Жамнова.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Следующий матч ЦСКА проведёт с нижегородским «Торпедо» 9 сентября в Москве, а «Спартак» дома сыграет с санкт-петербургским СКА 10 сентября.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

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