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«Пока ничего страшного не произошло». Игрок «Авангарда» — о 0:4 с «Салаватом Юлаевым»

«Пока ничего страшного не произошло». Игрок «Авангарда» — о 0:4 с «Салаватом Юлаевым»
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Нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв высказался о поражении во встрече с «Салаватом Юлаевым» (0:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
0 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Родуолд (Алексеев, Шипачёв) – 32:40 (5x4)     0:2 Щербаков (Жаровский, Ефремов) – 33:34 (5x5)     0:3 Шипачёв (Жаровский, Алексеев) – 56:12 (5x5)     0:4 Цулыгин (Зоркин) – 56:55 (en)    

«Первая игра сезона — это всегда небольшой каламбур получается. Нет у нас пока стабильности, как в конце прошлого плей-офф, но это неудивительно, мы только вошли в новый чемпионат, первая игра. Нам нужно сыграться, обрести стабильность. Чем будем больше играть, тем больше будет уверенности и выйдем на самый высокий уровень. Нам всё под силу, пока ничего страшного не произошло.

Мне кажется, хорошо играли, но я смотрю с точки зрения своей игры и как она накладывается на командные действия. Конечно, были у всех плохие смены, но лидеры должны пытаться что-то менять, если не идёт. То, что просили, мы делали правильно, но результат это не принесло. Наверное, в следующем матче что-то поменяем, станем умнее», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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