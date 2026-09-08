«Пока ничего страшного не произошло». Игрок «Авангарда» — о 0:4 с «Салаватом Юлаевым»

Нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв высказался о поражении во встрече с «Салаватом Юлаевым» (0:4).

«Первая игра сезона — это всегда небольшой каламбур получается. Нет у нас пока стабильности, как в конце прошлого плей-офф, но это неудивительно, мы только вошли в новый чемпионат, первая игра. Нам нужно сыграться, обрести стабильность. Чем будем больше играть, тем больше будет уверенности и выйдем на самый высокий уровень. Нам всё под силу, пока ничего страшного не произошло.

Мне кажется, хорошо играли, но я смотрю с точки зрения своей игры и как она накладывается на командные действия. Конечно, были у всех плохие смены, но лидеры должны пытаться что-то менять, если не идёт. То, что просили, мы делали правильно, но результат это не принесло. Наверное, в следующем матче что-то поменяем, станем умнее», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.