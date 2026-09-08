Расписание матчей ВХЛ на 8 сентября 2026 года

Сегодня, 8 сентября, пройдут пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 7 сентября 2026 года (время московское):

11:00. «Магнитка» – «Челмет»;

15:00. «Сокол» – «Металлург» Нк;

16:30. «Зауралье» – «Рязань-ВДВ»;

17:00. «Рубин» – АКМ;

17:00. «Югра» – ХК «Калуга».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.