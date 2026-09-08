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«Падает уверенность в команде». Форвард «Авангарда» высказался об эпидемии травм

«Падает уверенность в команде». Форвард «Авангарда» высказался об эпидемии травм
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Нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв после поражения во встрече с «Салаватом Юлаевым» (0:4) высказался об эпидемии травм в омском клубе. Ранее травмы получили Дамир Шарипзянов, Николай Прохоркин, Майкл Маклауд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
0 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Родуолд (Алексеев, Шипачёв) – 32:40 (5x4)     0:2 Щербаков (Жаровский, Ефремов) – 33:34 (5x5)     0:3 Шипачёв (Жаровский, Алексеев) – 56:12 (5x5)     0:4 Цулыгин (Зоркин) – 56:55 (en)    

«Из-за травм других игроков не приходится примерять новые роли, но больше слежу за своим телом, чтобы не допускать новых травм. Так что внимательнее ещё отношусь к своему здоровью. Думаю, что из-за травм чуть падает уверенность в команде, потому что, когда лидеры получают травмы, многие не понимают, что делать. Как будто бы не можем найти оптимальные сочетания и не можем эмоционально провести сильный матч. Но нам нужно поймать ритм матчей, это нам поможет не быть той командой, которой мы были сегодня», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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