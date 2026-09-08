«Падает уверенность в команде». Форвард «Авангарда» высказался об эпидемии травм

Нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв после поражения во встрече с «Салаватом Юлаевым» (0:4) высказался об эпидемии травм в омском клубе. Ранее травмы получили Дамир Шарипзянов, Николай Прохоркин, Майкл Маклауд.

«Из-за травм других игроков не приходится примерять новые роли, но больше слежу за своим телом, чтобы не допускать новых травм. Так что внимательнее ещё отношусь к своему здоровью. Думаю, что из-за травм чуть падает уверенность в команде, потому что, когда лидеры получают травмы, многие не понимают, что делать. Как будто бы не можем найти оптимальные сочетания и не можем эмоционально провести сильный матч. Но нам нужно поймать ритм матчей, это нам поможет не быть той командой, которой мы были сегодня», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.