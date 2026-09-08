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Форвард Егор Соколов перешёл из «Торпедо» в минское «Динамо»

Форвард Егор Соколов перешёл из «Торпедо» в минское «Динамо»
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«Торпедо» и минское «Динамо» произвели обмен, сообщает пресс-служба нижегородского клуба. В результате сделки в столицу Беларуси отправился нападающий Егор Соколов. Нижегородцы получили за игрока денежную компенсацию.

26-летний Соколов — воспитанник екатеринбургской школы «Юность». До переезда в КХЛ он выступал в Северной Америке: в НХЛ провёл 13 матчей за «Оттаву Сенаторз», набрав 2 (1+1) очка, в АХЛ — 312 матчей и 224 (98+126) очка. Прошедший сезон стал для него дебютным в КХЛ — 65 матчей, 40 (15+25) очков и второе место в списке бомбардиров «Торпедо».

Ранее главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал победу над минским «Динамо».

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