Нападающий «Авангарда» рассказал о собрании в раздевалке после поражения 0:4

Нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв после поражения во встрече с «Салаватом Юлаевым» (0:4) рассказал о послематчевом собрании омской команды.

«Долгий разговор в раздевалке после матча? Это было собрание с тренерами, и там не вёлся разговор про нашу систему. Больше про желание, про ментальную готовность, чтобы мы выходили биться, — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Следующий матч «Авангард» проведёт с «Сочи» 10 сентября в Омске.

Ранее Василий Пономарёв высказался об эпидемии травм в омском клубе. Отметим, что в разное время травмы получили Дамир Шарипзянов, Николай Прохоркин, Майкл Маклауд.