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Нападающий «Авангарда» рассказал о собрании в раздевалке после поражения 0:4

Нападающий «Авангарда» рассказал о собрании в раздевалке после поражения 0:4
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Нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв после поражения во встрече с «Салаватом Юлаевым» (0:4) рассказал о послематчевом собрании омской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
0 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Родуолд (Алексеев, Шипачёв) – 32:40 (5x4)     0:2 Щербаков (Жаровский, Ефремов) – 33:34 (5x5)     0:3 Шипачёв (Жаровский, Алексеев) – 56:12 (5x5)     0:4 Цулыгин (Зоркин) – 56:55 (en)    

«Долгий разговор в раздевалке после матча? Это было собрание с тренерами, и там не вёлся разговор про нашу систему. Больше про желание, про ментальную готовность, чтобы мы выходили биться, — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Следующий матч «Авангард» проведёт с «Сочи» 10 сентября в Омске.

Ранее Василий Пономарёв высказался об эпидемии травм в омском клубе. Отметим, что в разное время травмы получили Дамир Шарипзянов, Николай Прохоркин, Майкл Маклауд.

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