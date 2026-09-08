Расписание матчей МХЛ на 8 сентября 2026 года

Сегодня, 8 сентября, пройдут 10 матчей OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня МХЛ.

Расписание матчей МХЛ на 7 сентября 2026 года (время московское):

14:30. «Сибирские Снайперы» – «Стальные Лисы»;

15:30. «Омские Ястребы» – «Толпар»;

17:00. «Мамонты Югры» – МХК «Молот»;

18:30. «Динамо-Шинник» – «Тайфун»;

18:30. «Локо-76» – «Белые Медведи»;

18:30. МХК «Спартак – «Красная Армия»;

19:00. «Красная Машина Юниор» – «Крылья Советов»;

19:00. Академия СКА – «Алмаз»;

19:00. «Красная Машина Атлант» – МХК «Спартак MAX»;

19:00. МХК «Динамо» М – Академия Михайлова.

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.