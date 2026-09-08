«Металлург» — «Амур»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 8 сентября, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Металлург» примет хабаровский «Амур». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды провели первый очный матч в сезоне 6 сентября. Тогда победу одержал «Металлург» со счётом 4:2.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.