15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Металлург — Амур: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 начнется в 17:00 мск

«Металлург» — «Амур»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 17:00 мск
Комментарии

Сегодня, 8 сентября, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Металлург» примет хабаровский «Амур». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2026, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Джонсон (Фёдоров, Минулин) – 08:11 (5x5)     1:1 Абрамов (Пилипенко, Рыков) – 20:30 (5x5)     2:1 Силантьев (Ткачёв, Хабаров) – 62:54 (3x3)    

Команды провели первый очный матч в сезоне 6 сентября. Тогда победу одержал «Металлург» со счётом 4:2.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
Материалы по теме
«Не видим смысла переплачивать заоблачные деньги». В «Амуре» объяснили отказ от легионеров
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android