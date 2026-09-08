«Металлург» — «Амур»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась

Сегодня, 8 сентября, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Металлург» принимает хабаровский «Амур». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, команды провели первый очный матч в сезоне 6 сентября. Тогда победу одержал «Металлург» со счётом 4:2. В следующий раз клубы встретятся в Хабаровске 14 января.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 встреч.