«Локомотив» — «Шанхайские Драконы»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 8 сентября, в Ярославле состоится очередной матч 19-го сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги между обладателем Кубка Гагарина — 2026 «Локомотивом» и «Шанхайскими Драконами». Встреча пройдёт на арене «Арена-2000-Локомотив» и начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В первой встрече нового сезона «Локомотив» одержал победу над «Трактором» (5:1). «Шанхайские Драконы» были сильнее «Нефтехимика» (5:4 ОТ).

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартовал 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.