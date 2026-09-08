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Локомотив — Шанхайские Драконы: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 началась

«Локомотив» — «Шанхайские Драконы»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась
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Сегодня, 8 сентября, в Ярославле проходит очередной матч 19-го сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги между обладателем Кубка Гагарина — 2026 «Локомотивом» и «Шанхайскими Драконами». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2026, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Сурин – 19:37 (5x5)     1:1 Менелл (Кузнецов, Мюррей) – 28:10 (5x4)     2:1 А. Радулов (Сергеев, Рафиков) – 31:32 (5x4)     3:1 Иванов (А. Радулов, Сурин) – 47:58 (5x5)    

В первой встрече нового сезона «Локомотив» одержал победу над «Трактором» (5:1). «Шанхайские Драконы» были сильнее «Нефтехимика» (5:4 ОТ).

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартовал 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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