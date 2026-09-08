«Локомотив» — «Шанхайские Драконы»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась

Сегодня, 8 сентября, в Ярославле проходит очередной матч 19-го сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги между обладателем Кубка Гагарина — 2026 «Локомотивом» и «Шанхайскими Драконами». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В первой встрече нового сезона «Локомотив» одержал победу над «Трактором» (5:1). «Шанхайские Драконы» были сильнее «Нефтехимика» (5:4 ОТ).

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартовал 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.