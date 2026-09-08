«Усы абсолютно не работают». Ларионов о Голдобине, который набрал 4 очка в игре с «Динамо»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался об ассистентском покере Николая Голдобина в матче с московским «Динамо» (5:3).

– Николай Голдобин сегодня 0+4, ассистентский покер исполнил. Во-первых, насколько он с Плотниковым взаимодействует? Казалось бы, разноплановые совершенно хоккеисты. Во-вторых, может быть, Николай без усов лучше видит площадку, чем с усами?

– А он без усов сейчас, да? Видите, как хорошо. Я тоже сказал, что усы не работают. Усы абсолютно не работают, поэтому давайте сделаем так, чтобы он больше никогда их не отращивал. Он будет помоложе, поинтереснее, пос