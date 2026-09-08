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«Усы абсолютно не работают». Ларионов о Голдобине, который набрал 4 очка в игре с «Динамо»

«Усы абсолютно не работают». Ларионов о Голдобине, который набрал 4 очка в игре с «Динамо»
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался об ассистентском покере Николая Голдобина в матче с московским «Динамо» (5:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2026, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Меркли (Уил, Мартынов) – 06:06 (5x5)     0:2 Римашевский (Сикьюра, Уил) – 23:17 (5x4)     1:2 Педан (Вайсcбак, Глотов) – 28:14 (5x5)     2:2 Педан (Голдобин) – 37:11 (5x5)     3:2 Плотников (Атанасов) – 37:26 (5x4)     4:2 Атанасов (Голдобин, Савиков) – 44:40 (5x4)     4:3 Римашевский (Коростелёв, Ожиганов) – 51:45 (5x5)     5:3 Плотников (Голдобин) – 59:51 (en)    

Николай Голдобин сегодня 0+4, ассистентский покер исполнил. Во-первых, насколько он с Плотниковым взаимодействует? Казалось бы, разноплановые совершенно хоккеисты. Во-вторых, может быть, Николай без усов лучше видит площадку, чем с усами?
– А он без усов сейчас, да? Видите, как хорошо. Я тоже сказал, что усы не работают. Усы абсолютно не работают, поэтому давайте сделаем так, чтобы он больше никогда их не отращивал. Он будет помоложе, поинтереснее, пос